هدف عمر مرموش في ملخص تعادل شتوتجارت مع هيرتا برلين 2-2 (الدوري الألماني)
الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 18:46
It finished all square in #VFBBSC, as @SJovetic struck twice to rescue a share of the #Bundesliga spoils for @HerthaBSC_EN! 👀 pic.twitter.com/UpxrkqwPMX— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 5, 2021
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