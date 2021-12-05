هدف فوز المصري على ريفرز يونايتد 0/1 (الكونفدرالية الإفريقية)
الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 18:23
جووووول⚽⚽.. جريندو يسجل الهدف الأول لفريق المصري في مرمى ريفرز النيجيري pic.twitter.com/m8fvBAm9yK— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 5, 2021
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