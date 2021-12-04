هدفي براندت وليفاندوفسكي
السبت، 04 ديسمبر 2021 - 20:57
⚽️ @JulianBrandt 5'— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 4, 2021
⚽️ @Lewy_Official 9'
This is why #ItsAllAboutDerKlassiker - what a start! 😍#DerKlassiker pic.twitter.com/3ckrdwAUFh
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