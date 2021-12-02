ملخص فوز ريال مدريد على أتليتك بلباو 0/1 (الدوري الإسباني)
الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 10:37
HIGHLIGHTS | @Benzema fires @realmadriden 7 points clear of #LaLigaSantander. 🔥— LaLiga English (@LaLigaEN) December 1, 2021
🎬 #RealMadridAthletic pic.twitter.com/8S9o5usxT0
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