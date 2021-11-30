مهارة فائقة.. أفضل هدف في كوبا سود أمريكانا 2021
الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 19:52
⚫🟡 ¡Qué golazo! Valentín Rodríguez, de @OficialCAP, hizo el gol @qatarairways de la temporada elegido por los hinchas.— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 30, 2021
🏆 Le marcó a Nacional en la ida de los octavos de final de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/GVNOgzbMJx
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