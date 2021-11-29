ملخص فوز ريال مدريد على إشبيلية 2-1 (الدوري الإسباني)

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 10:32

11/29/2021 10:32:47 AM ملخص فوز ريال مدريد على إشبيلية 2-1 (الدوري الإسباني)
ريال مدريد إشبيلية الدوري الإسباني
نرشح لكم
ملخص فوز ريال مدريد على إشبيلية 2-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز أتليتكو مدريد على قادش 4-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على غرناطة 4-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز برشلونة على إسبانيول 1-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا 1-0 (الدوري الإسباني) أهداف تعادل فالنسيا مع أتليتكو مدريد 3/3 (الدوري الإسباني)
أخر الأخبار
لاعب المغرب لـ في الجول: كل الفرق متساوية الحظوظ في كأس العرب.. والدوري السعودي الأفضل 24 دقيقة | كأس العرب 2021
عصام عبد الفتاح: 10% فقط من الحكام يصلحون لإدارة المباريات.. والكشف عن تقنية جديدة في كأس العرب 24 دقيقة | الدوري المصري
فيفا يعلن مواعيد ونظام تصفيات أوقيانوسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 26 دقيقة | تصفيات كأس العالم
كأس العرب - من أطلق الرصاص على مدرب السودان؟ 59 دقيقة | كأس العرب 2021
بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن موعد إقامة كأس العالم للأندية في الإمارات ساعة | مصر
موعد قرعة كأس العالم للأندية وحفل الكرة الذهبية اليوم 29 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة ساعة | مصر
كاسيميرو: أحب لوبيتيجي.. وكنت قريبا من ركلة الجزاء المحتملة 11 ساعة | الدوري الإسباني
كوميك بوك في الجول - نجوم العرب يتسلحون بحضاراتهم ويتنافسون على الزعامة في قطر 11 ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب 2 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 3 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 4 الخطيب رئيسا للنادي الأهلي للدورة الثانية.. ومرتجي أمينا للصندوق