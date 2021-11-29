ملخص فوز ريال مدريد على إشبيلية 2-1 (الدوري الإسباني)
الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 10:32
HIGHLIGHTS | @vinijr the hero in epic @realmadriden comeback! 🦸♂️— LaLiga English (@LaLigaEN) November 28, 2021
📺 #RealMadridSevillaFC pic.twitter.com/K8W3SQLwve
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