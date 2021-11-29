كوميك بوك - أبطال العرب يحملون آمال حضاراتهم ويتنافسون على الزعامة

ملخص فوز أتليتكو مدريد على قادش 4-1 (الدوري الإسباني)

ملخص فوز مانشستر سيتي على وست هام 2-1 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز روما على تورينو 1-0 (الدوري الإيطالي)

أهداف فوز ساسولو على ميلان 3-1 (الدوري الإيطالي)

على طريقة سامباولي.. مدرب مصري يقود فريقه من على "اللودر"