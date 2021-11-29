ملخص فوز أتليتكو مدريد على قادش 4-1 (الدوري الإسباني)
الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 00:29
HIGHLIGHTS | @atletienglish hit four in convincing win over Cadiz! 🔥— LaLiga English (@LaLigaEN) November 28, 2021
🎬 #CadizAtleti pic.twitter.com/XIhWBX8ABA
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