ملخص فوز بايرن ميونيخ على أرمينيا بيليفيلد 1-0 (الدوري الألماني)
السبت، 27 نوفمبر 2021 - 23:26
Come for the #FCBDSC highlights, stay for @Leroy_Sane's stunning effort to clinch the #Bundesliga W for @FCBayernEN! 😍 pic.twitter.com/uFk9ZadGBZ— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 27, 2021
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