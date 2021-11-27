ملخص فوز دورتموند على فولفسبورج في ليلة عودة هالاند 3-1 (الدوري الألماني)
السبت، 27 نوفمبر 2021 - 23:23
🎥 @BlackYellow laying down a marker by coming from behind to beat @VfLWolfsburg_EN today. 🙇♂️ #Bundesliga pic.twitter.com/cQcQ9qRZLM— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 27, 2021
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