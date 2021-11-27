من المحيط إلى الخليج (2) "سُمعة الإمارات وجنون عصام الشوالي"

من المحيط إلى الخليج (1) "معجزة أسباير والنحس الأحمر والرمز الخالد وأبناء عمو بابا"

مدرب فلسطين السابق: محمود وادي يجب أن يكتب كتابًا عن مسيرته