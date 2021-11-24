ملخص فوز الهلال على بوهانج 2-0 (نهائي دوري أبطال آسيا 2021)
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 12:11
🎥 HIGHLIGHTS | 🇸🇦 Al Hilal 2-0 Pohang Steelers 🇰🇷— #ACLFinal (@TheAFCCL) November 24, 2021
A brilliant night for Al Hilal as they make history to become the most successful side in #ACL 👏 #ACLFinal | #ACL2021 pic.twitter.com/iWUZu6R7f8
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