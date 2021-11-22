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أين بينج شواي؟
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 00:12
11/22/2021 12:12:27 AM
أين بينج شواي؟
حوار مصطفى حجي بالكامل لـ في الجول
ملخص فوز ريال مدريد على غرناطة 4-1 (الدوري الإسباني)
ملخص فوز تشيلسي على ليستر سيتي 0/3 (الدوري الإنجليزي)
ملخص فوز أستون فيلا على برايتون 0/2 في ظهور جيرارد الأول كمدرب (الدوري الإنجليزي)
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