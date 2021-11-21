ملخص فوز ريال مدريد على غرناطة 4-1 (الدوري الإسباني)
الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 21:51
⚽️ @marcoasensio10— LaLigaTV (@LaLigaTV) November 21, 2021
⚽️ @nachofi1990
⚽️ @vinijr
⚽️ @ferland_mendy
Don't miss highlights from a big win for @realmadriden! 🤍🔥#LaLigaTV pic.twitter.com/USLMqQkBq6
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