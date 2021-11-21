ملخص فوز ريال مدريد على غرناطة 4-1 (الدوري الإسباني)

ملخص فوز تشيلسي على ليستر سيتي 0/3 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز أستون فيلا على برايتون 0/2 في ظهور جيرارد الأول كمدرب (الدوري الإنجليزي)