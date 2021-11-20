أهداف فوز دورتموند على شتوتجارت 1/2 (الدوري الألماني)
السبت، 20 نوفمبر 2021 - 22:01
A dramatic late winner from @Woodyinho in #BVBVfB sent @BlackYellow to within one point of the #Bundesliga top spot! 🖤💛 pic.twitter.com/xxiOiF8whU— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 20, 2021
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