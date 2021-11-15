تصفيات كأس العالم.. هاري كين يوقع على الثلاثية مع إنجلترا أمام سان مارينو
الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 23:55
Harry Kane scores back-to-back first half hat tricks for England 🤯— ESPN FC (@ESPNFC) November 15, 2021
The perfect penalty 👏 pic.twitter.com/n2E4DVmC0j
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