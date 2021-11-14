تصفيات المونديال.. هدف عكسي روسي يقود كرواتيا للصعود
الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 17:52
CROATIA MIGHT BE GOING TO THE WORLD CUP THROUGH A RUSSIA OWN GOAL 😱 pic.twitter.com/W6jC8DP2Yb— ESPN FC (@ESPNFC) November 14, 2021
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