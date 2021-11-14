جماهير فريقي الكوم الأحمر ومركز شباب أوسيم تقتحم الملعب والحكم ينهي المباراة مبكرا بسبب الاشتباكات
الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 11:28
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بعد تتويجهم بلقب البطولة.. فرحة الأمهات بأبنائهم بعد نهائي دورة ابن العاص في كفر صقر جماهير فريقي الكوم الأحمر ومركز شباب أوسيم تقتحم الملعب والحكم ينهي المباراة مبكرا بسبب الاشتباكات حسين السيد يتحدث عن ترتيبات مشاركة الزمالك في الدورة الدولية بالإمارات محمد صبري يوضح رأيه في خسارة الزمالك للقمة وكيروش مع منتخب مصر محمد صبري يكشف حقيقة ترشيحه للعمل مع كارتيرون المدير المالي للزمالك يكشف جديد مفاوضات بنشرقي ويرد على الانقسامات في الفريق