حسين السيد يتحدث عن ترتيبات مشاركة الزمالك في الدورة الدولية بالإمارات
الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 00:25
حسين السيد يتحدث عن ترتيبات مشاركة الزمالك في الدورة الدولية بالإمارات والتي تضم أندرلخت وبازل والشارقة#جمهور_التالتة pic.twitter.com/6Ue9jCDUn0— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 13, 2021
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