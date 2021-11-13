محمد صبري يكشف حقيقة ترشيحه للعمل مع كارتيرون
السبت، 13 نوفمبر 2021 - 23:55
محمد صبري نجم الزمالك السابق يكشف موقفه من العمل كمدرب عام في جهاز كارتيرون 👇💥#جمهور_التالتة pic.twitter.com/6HCbVSVdKz— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 13, 2021
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