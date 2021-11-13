تصفيات المونديال.. هدف ويليامز مع ويلز أمام بيلاروسيا

الهدف الثاني لويلز ‼️😱⚽️



هل هي دقة تصويب من لاعب ليفربول الشاب نيكو ويليامز أم إخفاق من حارس بيلاروسيا ؟ 💬🤔#قطر2022 | #تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/C6IGYhB4op