تصفيات المونديال.. هدف ويليامز مع ويلز أمام بيلاروسيا
السبت، 13 نوفمبر 2021 - 22:48
الهدف الثاني لويلز ‼️😱⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 13, 2021
هل هي دقة تصويب من لاعب ليفربول الشاب نيكو ويليامز أم إخفاق من حارس بيلاروسيا ؟ 💬🤔#قطر2022 | #تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/C6IGYhB4op
نرشح لكم
تصفيات المونديال.. هدف انتصار غينيا الإستوائية على تونس تصفيات المونديال.. هدف ويليامز مع ويلز أمام بيلاروسيا تصفيات المونديال.. هدف مبابي الثالث أمام كازخستان تصفيات المونديال.. هدف مبابي الأول أمام كازخستان تصفيات المونديال.. أهداف مباراة كاب فيردي وإفريقيا الوسطى جورجينيو يهدر ركلة جزاء أمام سويسرا (تصفيات كأس العالم)