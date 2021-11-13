تصفيات المونديال.. هدف مبابي الثالث أمام كازخستان
السبت، 13 نوفمبر 2021 - 22:45
Kylian Mbappé has a first half hat trick for France! 👏🎩 pic.twitter.com/gEXTdrIHdS— ESPN FC (@ESPNFC) November 13, 2021
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