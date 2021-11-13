تصفيات المونديال.. أهداف مباراة كاب فيردي وإفريقيا الوسطى
السبت، 13 نوفمبر 2021 - 22:34
⏱ 50’: 0-1 Cape Verde are out of the race to the 2022 #WCQ final round ❌— CAF (@CAF_Online) November 13, 2021
⏱ 67’: 2-1 | The Blue Sharks fight back and preserve their chances 🦈
A strong fight from @fcfcomunica for the final round spot! 🌟 #WorldCup pic.twitter.com/pyqO2EIjlf
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