جورجينيو يهدر ركلة جزاء أمام سويسرا (تصفيات كأس العالم)
السبت، 13 نوفمبر 2021 - 15:26
Jorginho has missed his last 3 penalties for Italy.— ESPN FC (@ESPNFC) November 13, 2021
Specialist? 🤔 pic.twitter.com/DYJ7RVgL5M
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