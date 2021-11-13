هدف فوز كندا على كوستاريكا 1-0 (تصفيات كأس العالم)
السبت، 13 نوفمبر 2021 - 11:19
GOAL 🇨🇦— OneSoccer (@onesoccer) November 13, 2021
JONATHAN DAVID, cool as you like in front of goal (just like he's done to lead the scoring charts in #Ligue1) and Canada are up 1-0 on the hour-mark!#CanMNT 🇨🇦 | 📺 TELUS ch. 980 | 🔴 https://t.co/hishXepRT3 pic.twitter.com/1HW52gGZWg
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