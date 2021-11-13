هدف فوز كندا على كوستاريكا 1-0 (تصفيات كأس العالم)

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 11:19

11/13/2021 11:19:25 AM هدف فوز كندا على كوستاريكا 1-0 (تصفيات كأس العالم)
كندا كوستاريكا تصفيات كأس العالم
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