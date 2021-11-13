ملخص فوز أمريكا على المكسيك 2-0 (تصفيات كأس العالم)
السبت، 13 نوفمبر 2021 - 11:00
THREE STRAIGHT OVER EL TRI IN 2021 🇺🇸🇺🇸🇺🇸#USAvMEX x @allstate pic.twitter.com/mGTqTZZsLd— U.S. Soccer MNT (@USMNT) November 13, 2021
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