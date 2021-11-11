المدير المالي للزمالك يكشف جديد مفاوضات بنشرقي ويرد على الانقسامات في الفريق

محمد عادل: كانوا يعايروننا بالغياب عن القمة.. وطلبت من الطاقم "حسن إدارة الموقف" بعد هدف الأهلي الثالث