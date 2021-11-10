أفضل هدف في شهر أكتوبر في الدوري الألماني - جود بيلينجام
الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 15:09
🥁🥁🥁 @BellinghamJude takes home the prize for the #Bundesliga Goal of the Month for October. 🏆— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 10, 2021
Stop what you're doing right now and feast your eyes on this beauty one more time... 🤩 🤷♂️ pic.twitter.com/7QoAgj6A3o
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