أفضل هدف في شهر أكتوبر في الدوري الألماني - جود بيلينجام

أهداف فوز لايبزج على دورتموند 1/2 (الدوري الألماني)

أهداف فوز بايرن ميونيخ على فرايبورج 1/2 (الدوري الألماني)

ملخص فوز بايرن ميونيخ على فرايبورج 2-1 (الدوري الألماني)

هدف تاريخي من قبل منتصف الملعب في الدوري الألماني