محمد عادل: كانوا يعايروننا بالغياب عن القمة.. وطلبت من الطاقم "حسن إدارة الموقف" بعد هدف الأهلي الثالث

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 13:07

11/8/2021 1:07:33 PM محمد عادل: كانوا يعايروننا بالغياب عن القمة.. وطلبت من الطاقم "حسن إدارة الموقف" بعد هدف الأهلي الثالث
محمد عادل في الدربي
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