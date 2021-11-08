محمد عادل: كانوا يعايروننا بالغياب عن القمة.. وطلبت من الطاقم "حسن إدارة الموقف" بعد هدف الأهلي الثالث

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 13:07

11/8/2021 1:07:33 PM

محمد عادل: كانوا يعايروننا بالغياب عن القمة.. وطلبت من الطاقم "حسن إدارة الموقف" بعد هدف الأهلي الثالث