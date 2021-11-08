رامي شعبان يتحدث عن عمله الذي يربط بين مصر والسويد وأغانيه المصرية المفضلة وكواليس محاولة ضمه لمنتخب مصر

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 12:10

11/8/2021 12:10:30 PM

رامي شعبان يتحدث عن عمله الذي يربط بين مصر والسويد وأغانيه المصرية المفضلة وكواليس محاولة ضمه لمنتخب مصر