رامي شعبان يتحدث عن مسيرته مع أرسنال وحضوره لقطة هنري التاريخية وإصابته بالكسر ويشرح ما حدث في دوري اللاهزيمة 2004.

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 12:07

11/8/2021 12:07:57 PM

رامي شعبان يتحدث عن مسيرته مع أرسنال وحضوره لقطة هنري التاريخية وإصابته بالكسر ويشرح ما حدث في دوري اللاهزيمة 2004.