رامي شعبان يتحدث عن مشاركته التاريخية في مونديال 2006 ومباراته الأشهر ضد إسبانيا وخسارته أمام مصر

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 12:07

11/8/2021 12:07:05 PM

رامي شعبان حارس مرمى أرسنال ومنتخب السويد السابق يتحدث عن مشاركته التاريخية في مونديال 2006، مباراته الأشهر ضد إسبانيا، وخسارته أمام مصر في القاهرة عام 2007.