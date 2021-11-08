رامي شعبان يخضع لاختبار في الجول ويختار أفضل 11 لاعبًا زاملهم في مسيرته

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 12:05

11/8/2021 12:05:33 PM

رامي شعبان يخطئ في سؤال واحد باختبار في الجول، ويختار أفضل 11 لاعبًا زاملهم في مسيرته، ويضطر إلى استبعاد دينيس بيركامب.