رامي شعبان.. عن الزمالك وتولي الحضري تدريب حراس مصر وحظوظ صلاح في الكرة الذهبية

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 12:04

11/8/2021 12:04:03 PM رامي شعبان يتحدث عن فترته في الزمالك ورأيه في تولي الحضري تدريب حراس مرمى مصر وحظوظ محمد صلاح في الكرة الذهبية.
رامي شعبان
نرشح لكم
أخر الأخبار
لابورتا يغني مع الجماهير احتفالا بقدوم تشافي: يوم فارق في تاريخ برشلونة 5 دقيقة | الدوري الإسباني
بلماضي: محرز هدية يتمناها كل المدربين.. نشعر بالإحباط لعدم مشاركته باستمرار 44 دقيقة | إفريقيا
تشافي: برشلونة أفضل ناد في العالم.. ومعرفتي باللاعبين ليست عيبا 50 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – لحسم ملف المعارين.. جلسة مرتقبة بين موسيماني وأمير توفيق في الأهلي 57 دقيقة | الدوري المصري
ثالث استبدالات منتخب إسبانيا.. إنريكي يستدعي لاعب سيلتا فيجو ساعة | أوروبا
مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: ندرس تصريحات محمد عادل لاتخاذ رد الفعل المناسب ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – عبد العال يقترب من خلافة نوح في إيسترن كومباني ساعة | الدوري المصري
ودية لـ الأهلي خلال التوقف.. وعبد الحفيظ وتوفيق يطيران إلى الإمارات 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي