محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
كأس السوبر المصري
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الفرنسي
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
دوري أبطال أوروبا
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
رياضات أخرى
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
المحترفون
الوطن العربي
السعودية
أمريكا
آسيا
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس العالم
الدرجة الثانية
أقسام خاصة
ميركاتو
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
فيديوهات رائجة
اختبار في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
رامي شعبان.. عن الزمالك وتولي الحضري تدريب حراس مصر وحظوظ صلاح في الكرة الذهبية
الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 12:04
11/8/2021 12:04:03 PM
رامي شعبان يتحدث عن فترته في الزمالك ورأيه في تولي الحضري تدريب حراس مرمى مصر وحظوظ محمد صلاح في الكرة الذهبية.
رامي شعبان
نرشح لكم
أخر الأخبار
لابورتا يغني مع الجماهير احتفالا بقدوم تشافي: يوم فارق في تاريخ برشلونة
5 دقيقة |
الدوري الإسباني
بلماضي: محرز هدية يتمناها كل المدربين.. نشعر بالإحباط لعدم مشاركته باستمرار
44 دقيقة |
إفريقيا
تشافي: برشلونة أفضل ناد في العالم.. ومعرفتي باللاعبين ليست عيبا
50 دقيقة |
الدوري الإسباني
خبر في الجول – لحسم ملف المعارين.. جلسة مرتقبة بين موسيماني وأمير توفيق في الأهلي
57 دقيقة |
الدوري المصري
ثالث استبدالات منتخب إسبانيا.. إنريكي يستدعي لاعب سيلتا فيجو
ساعة |
أوروبا
مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: ندرس تصريحات محمد عادل لاتخاذ رد الفعل المناسب
ساعة |
الدوري المصري
خبر في الجول – عبد العال يقترب من خلافة نوح في إيسترن كومباني
ساعة |
الدوري المصري
ودية لـ الأهلي خلال التوقف.. وعبد الحفيظ وتوفيق يطيران إلى الإمارات
2 ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: ندرس تصريحات محمد عادل لاتخاذ رد الفعل المناسب
خبر في الجول – لحسم ملف المعارين.. جلسة مرتقبة بين موسيماني وأمير توفيق في الأهلي
خبر في الجول – عبد المقصود يغير موقف كارتيرون من عدم الاستعانة بمدرب مصري
محمد عادل: كانوا يعايروننا بالغياب عن القمة.. وطلبت من الطاقم "حسن إدارة الموقف" بعد هدف الأهلي الثالث
تشافي: برشلونة أفضل ناد في العالم.. ومعرفتي باللاعبين ليست عيبا
الأكثر مشاهدة
1
قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد
2
حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي
3
تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية
4
في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي