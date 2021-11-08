رامي شعبان.. عن الزمالك وتولي الحضري تدريب حراس مصر وحظوظ صلاح في الكرة الذهبية

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 12:04

11/8/2021 12:04:03 PM

رامي شعبان يتحدث عن فترته في الزمالك ورأيه في تولي الحضري تدريب حراس مرمى مصر وحظوظ محمد صلاح في الكرة الذهبية.