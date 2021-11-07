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هدفا تعادل نابولي مع هيلاس فيرونا 1/1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 23:06
11/7/2021 11:06:39 PM
هدفا تعادل نابولي مع هيلاس فيرونا 1/1 (الدوري الإيطالي)
أهداف فوز أتالانتا على كالياري 1/2 (الدوري الإيطالي)
أهداف فوز فينيسيا على روما 2/3 (الدوري الإيطالي)
أهداف فوز لاتسيو على ساليرينيتانا 0/3 (الدوري الإيطالي)
الدوري الإيطالي
نابولي
هيلاس فيرونا
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