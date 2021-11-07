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بابلو أيمار.. أسطورة فالنسيا وقدوة ميسي
الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 16:35
11/7/2021 4:35:08 PM
بابلو أيمار.. أسطورة فالنسيا وقدوة ميسي
لويس إنريكي يعلن قائمة إسبانيا بواسطة تقنية الفيديو
هدف أنسو فاتي الرائع أمام سيلتا فيجو
ملخص فوز بايرن ميونيخ على فرايبورج 2-1 (الدوري الألماني)
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مصدر مقرب من كارتيرون لـ في الجول: المدرب لن يرحل عن الزمالك وسيعود بعد إجازته
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