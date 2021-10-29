محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
كأس السوبر المصري
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الفرنسي
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
دوري أبطال أوروبا
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
رياضات أخرى
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
المحترفون
الوطن العربي
السعودية
أمريكا
آسيا
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس العالم
الدرجة الثانية
أقسام خاصة
ميركاتو
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
فيديوهات رائجة
اختبار في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
الدوري الإيطالي
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ملخص فوز ميلان على تورينو 1-0 (الدوري الإيطالي)
الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 14:40
10/29/2021 2:40:38 PM
ملخص فوز ميلان على تورينو 1-0 (الدوري الإيطالي)
الدوري الإيطالي
ميلان
تورينو
نرشح لكم
أخر الأخبار
توخيل: نحاول سد الفجوة مع ليفربول ومانشستر سيتي.. ولا أتوقع الفائز باللقب
5 دقيقة |
الدوري الإنجليزي
قائمة البرازيل - عودة كوتينيو وفيرمينو.. وحارس جريميو ينضم لأول مرة
42 دقيقة |
أمريكا
كاف يعلن بدء عملية بيع حقوق بطولاته من بينهم دوري أبطال إفريقيا وكأس الأمم
ساعة |
إفريقيا
مؤتمر جوارديولا: سأقود سيتي لـ 200 مباراة أخرى؟ لا.. وتشافي الآن يتمتع بخبرة أكبر مما كنت عليه
ساعة |
الدوري الإنجليزي
مؤتمر سولشاير: مررت بأزمات كثيرة وقاتلت وعدت... وما حدث ضد ليفربول كان كالملاكمة
2 ساعة |
الدوري الإنجليزي
فانتاسي في الجول (1) – بيرسي تاو الأفضل وثنائي البنك الأهلي في التشكيل المثالي
3 ساعة |
الدوري المصري
مؤتمر كلوب: الفوز بخماسية ضد يونايتد لم يكن مثاليا.. بدايتنا جيدة لكن علينا التحسن
3 ساعة |
الدوري الإنجليزي
مؤتمر لابورتا: هذا سبب تأخر إقالة كومان.. ولا أعرف موعد الإعلان عن المدرب الجديد
3 ساعة |
الدوري الإسباني
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
فانتاسي في الجول (1) – بيرسي تاو الأفضل وثنائي البنك الأهلي في التشكيل المثالي
مؤتمر جوارديولا: سأقود سيتي لـ 200 مباراة أخرى؟ لا.. وتشافي الآن يتمتع بخبرة أكبر مما كنت عليه
كاف يعلن بدء عملية بيع حقوق بطولاته من بينهم دوري أبطال إفريقيا وكأس الأمم
مؤتمر سولشاير: مررت بأزمات كثيرة وقاتلت وعدت... وما حدث ضد ليفربول كان كالملاكمة
روبرتسون: صلاح أفضل لاعب في العالم.. وهذا الجزء من لعبه لا يحصل على الإشادة الكافية
الأكثر مشاهدة
1
حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا
2
رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول
3
بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح
4
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني