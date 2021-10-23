هدف فوز بيراميدز على عزام يونايتد (الكونفدرالية)

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 22:48

10/23/2021 10:48:39 PM هدف فوز بيراميدز على عزام يونايتد (الكونفدرالية)
بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
أمام أعضاء برشلونة.. لابورتا يفسر سبب رحيل ميسي 8 دقيقة | الدوري الإسباني
عبد الحفيظ يكشف الموعد المبدئي لعودة الشناوي.. ومصير أجايي 17 دقيقة | الدوري المصري
إكرامي: تم التركيز على أخطائي بشكل كبير.. وأتشرف بالتدرب تحت يد الحضري 28 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: هذا وجه التشابه بين صلاح ورونالدو 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح: داخل رأسي دائما أنا اللاعب الأفضل في العالم 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مورينيو: لست وغدا.. الإدارة ورثت كومة من القذارة 56 دقيقة | الدوري الإيطالي
إكرامي: سعيد بوصولي إلى 100 مباراة إفريقية.. وهدفنا ظهور بيراميدز بشكل أفضل ساعة | الكونفدرالية
مؤتمر إيهاب جلال: أنجزنا المهمة أمام عزام رغم الغيابات ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني 3 بعد غلق باب الترشح.. تعرف على كل المرشحين لانتخابات الأهلي وموعد انعقادها 4 مؤتمر كلوب: هذا الفارق بين صلاح ورونالدو.. ولن أفرك يدي كما قال سكولز