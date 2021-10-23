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هدف فوز المصري على ريفينيو أوثوريتي (الكونفدرالية)
السبت، 23 أكتوبر 2021 - 19:51
10/23/2021 7:51:09 PM
هدف فوز المصري على ريفينيو أوثوريتي (الكونفدرالية)
هدف حسين الشحات الرائع الرابع للأهلي أمام الحرس الوطني
هدف أفشة الثالث للأهلي في شباك الحرس الوطني (دوري أبطال إفريقيا)
ملخص فوز دورتموند على أرمينيا بيلفيد 3-1 (الدوري الألماني)
ملخص فوز بايرن ميونيخ على هوفنهايم 4-0 (الدوري الألماني)
إسلام عطية
المصري
الكونفدرالية
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