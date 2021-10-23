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ملخص فوز دورتموند على أرمينيا بيلفيد 3-1 (الدوري الألماني)
السبت، 23 أكتوبر 2021 - 19:19
10/23/2021 7:19:56 PM
ملخص فوز دورتموند على أرمينيا بيلفيد 3-1 (الدوري الألماني)
ملخص فوز بايرن ميونيخ على هوفنهايم 4-0 (الدوري الألماني)
ملخص تعادل فالنسيا ومايوركا 2-2 (الدوري الإسباني)
هدف الحرس الوطني في شباك الأهلي (دوري أبطال إفريقيا)
هدف أفشة الثاني للأهلي في شباك الحرس الوطني (دوري أبطال إفريقيا)
دورتموند
في ألمانيا
الدوري الألماني
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