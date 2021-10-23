ملخص فوز بايرن ميونيخ على هوفنهايم 4-0 (الدوري الألماني)

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 19:18

10/23/2021 7:18:00 PM ملخص فوز بايرن ميونيخ على هوفنهايم 4-0 (الدوري الألماني)
بايرن ميونيخ هوفنهايم في ألمانيا الدوري الألماني
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