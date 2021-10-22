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هدف فوز المصري بالسلوم على ألعاب دمنهور 0/1 (دوري الدرجة الثانية)
الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 23:10
10/22/2021 11:10:55 PM
هدف فوز المصري بالسلوم على ألعاب دمنهور 0/1 (دوري الدرجة الثانية)
أهداف فوز النصر على بلبيس 0/3 (دوري الدرجة الثانية)
هدف الزمالك الرابع في توسكر - يوسف أوباما (دوري أبطال إفريقيا)
ملخص فوز الزمالك على توسكر 0/4 (دوري أبطال إفريقيا)
دوري الدرجة الثاينة
المصري بالسلوم
دمنهور
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