محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
كأس السوبر المصري
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الفرنسي
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
دوري أبطال أوروبا
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
رياضات أخرى
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
المحترفون
الوطن العربي
السعودية
أمريكا
آسيا
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس العالم
الدرجة الثانية
أقسام خاصة
ميركاتو
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
فيديوهات رائجة
اختبار في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
الدرجة الثانية
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
محمد ناجي جدو وأول هاتريك في الدرجة الثانية
الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 12:10
10/20/2021 12:10:09 PM
محمد ناجي جدو وأول هاتريك في الدرجة الثانية
محمد ناجي جدو
أسوان
في الدرجة الثانية
نرشح لكم
أخر الأخبار
اختبر معلوماتك - هل تعرف بايرن ميونيخ جيدا؟
31 دقيقة |
لعبة في الجول
صاحب أول هاتريك في الدرجة الثانية يكشف سر تسميته بـ "جدو"
33 دقيقة |
الدرجة الثانية
الاتحاد الآسيوي يقرر إقامة تصفيات كأس آسيا 2023 بنظام التجمع
53 دقيقة |
آسيا
نيوكاسل يعلن رحيل بروس بالتراضي وبدء البحث عن خليفته
ساعة |
الدوري الإنجليزي
استبعاد فرج عامر من انتخابات سموحة
ساعة |
مصر
سيميوني يعلق على التحكيم.. ولماذا لم يصافح كلوب
ساعة |
دوري أبطال أوروبا
حسين السيد يتحدث عن التعامل مع أزمتي أسامة نبيه والقيد في الزمالك
ساعة |
الدوري المصري
حسين السيد: عديد لاعبي الزمالك تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.. وموقفنا من عودة ساسي
2 ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
استبعاد فرج عامر من انتخابات سموحة
محاميه: مركز التسوية والتحكيم يوقف تنفيذ عقوبة شيكابالا
نيوكاسل يعلن رحيل بروس بالتراضي وبدء البحث عن خليفته
تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية
حسين السيد: عديد لاعبي الزمالك تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.. وموقفنا من عودة ساسي
الأكثر مشاهدة
1
بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية
2
حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا
3
تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا
4
تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح