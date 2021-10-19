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خالد رفعت عضو رابطة الأندية يتحدث عن كيفية تحسين جودة البث وعودة الجماهير
الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 15:31
10/19/2021 3:31:37 PM
خالد رفعت عضو رابطة الأندية يتحدث عن كيفية تحسين جودة البث وعودة الجماهير
خالد رفعت
رابطة الأندية
الدوري المصري
البث التلفزيوني
عودة الجماهير
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