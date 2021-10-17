ملخص فوز أتالانتا على إمبولي 4-1 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 20:12

10/17/2021 8:12:38 PM ملخص فوز أتالانتا على إمبولي 4-1 (الدوري الإيطالي)
أتالانتا إمبولي في إيطاليا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
عضو مجلس الزمالك يكشف الموعد المحتمل لانتخابات الزمالك والقميص الجديد ساعة | مصر
كلويفرت: أي مدير فني يرغب في ضم صلاح.. وربما رحيل ميسي هو الأصعب عبر تاريخ برشلونة 2 ساعة | مصر
المدرب العام لـ بيراميدز يكشف تطورات حالة إسلام عيسي.. وموقف السعيد من مباراة العودة 2 ساعة | الكونفدرالية
صلاح في حفل "إيرث شوت": متحمس للوجود هنا.. إنقاذ المحيطات أمر حيوي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
دياب: 10 كاميرات لنقل مباريات الدوري.. ومن يحاول تعطيل الرابطة "مغرض" 2 ساعة | الدوري المصري
تذكرتي: أسعار التذاكر المعلنة غير صحيحة.. والحصول على لقاح كورونا إجباري لحضور المباريات 2 ساعة | الدوري المصري
رئيس لجنة الرياضة في النواب: وصلنا 27 طلب إحاطة.. بعضها يخص تعيين فينجادا وإقالة البدري 2 ساعة | مصر
رئيس الدوري الإسباني يرد على نائب برشلونة: الكثير من الأخطاء مقابل الكثير من الاتهامات 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 3 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 4 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا