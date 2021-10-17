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ملخص تعادل أودينيزي وبولونيا 1-1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 20:10
10/17/2021 8:10:41 PM
ملخص تعادل أودينيزي وبولونيا 1-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز بايرن ميونيخ على ليفركوزن 5-1 (الدوري الألماني)
ملخص فوز رايو فايكانو على إلتشي 2-1 (الدوري الإسباني)
ملخص فوز إشبيلية على سيلتا فيجو 1-0 (الدوري الإسباني)
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