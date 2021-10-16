4 أهداف واشتباكات وطرد في ملخص فوز لاتسيو على إنتر ميلان

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 22:17

10/16/2021 10:17:03 PM 4 أهداف واشتباكات وطرد في ملخص فوز لاتسيو على إنتر ميلان
لاتسيو إنتر ميلان الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب جيندارميري: اكتشفنا مشاكل الأهلي وسنحاول استغلالها في الإياب ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية ساعة | الكونفدرالية
توسكر: سنقدم شكوى للكاف ضد الزمالك.. ولا نعرف سبب تلك الأفعال ساعة | دوري أبطال إفريقيا
عضو إدارة المصري: سنكون "بعبع" الدوري.. وهذه أسباب رحيل أحمد رفعت ساعة | الكونفدرالية
المندوه: سنحقق في ما حدث داخل غرفة الملابس.. وهذا موقف كارتيرون من المدرب العام 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
إنزاجي: كان يجب أن نفوز في أول 60 دقيقة.. فقدنا عقولنا بعد هدف لاتسيو 2 ساعة | الدوري الإيطالي
مع عودة إبراهيموفيتش.. ميلان يقلب النتيجة على فيرونا بالثلاثة 3 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 2 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري