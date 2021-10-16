كايري إرفينج نجم NBA يرفض لقاح كورونا ويخسر مكانه في فريقه

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 00:44

10/16/2021 12:44:12 AM كايري إرفينج نجم NBA يرفض لقاح كورونا ويخسر مكانه في فريقه
كايري إرفينج NBA
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