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ملخص تعادل إيران مع كوريا الجنوبية 1-1 (تصفيات كأس العالم 2022)
الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 22:03
10/12/2021 10:03:27 PM
ملخص تعادل إيران مع كوريا الجنوبية 1-1 (تصفيات كأس العالم 2022)
تصفيات كأس العالم
إيران
كوريا الجنوبية
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