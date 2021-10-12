ملخص تعادل إيران مع كوريا الجنوبية 1-1 (تصفيات كأس العالم 2022)

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 22:03

10/12/2021 10:03:27 PM ملخص تعادل إيران مع كوريا الجنوبية 1-1 (تصفيات كأس العالم 2022)
تصفيات كأس العالم إيران كوريا الجنوبية
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