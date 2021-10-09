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محمد الشناوي يتألق ويمنع هدفا محققا أمام ليبيا
السبت، 09 أكتوبر 2021 - 09:52
10/9/2021 9:52:03 AM
محمد الشناوي يتألق ويمنع هدفا محققا أمام ليبيا
هدف فوز مصر على ليبيا 0/1 (تصفيات كأس العالم)
ملخص فوز بوركينا فاسو على جيبوتي 4-0 (تصفيات المونديال)
ملخص فوز أنجولا على الجابون 3-1 (تصفيات المونديال)
محمد الشناوي
منتخب مصر
ليبيا
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