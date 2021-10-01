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أحمد عاطف يتحدث عن مفاوضات الأهلي والزمالك
الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 23:55
10/1/2021 11:55:04 PM
أحمد عاطف يتحدث عن مفاوضات الأهلي والزمالك
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خبر في الجول – الأهلي يجدد عقد معلول موسمين
حوار في الجول - أحمد عاطف.. عن مفاوضات الأهلي والزمالك وحلم "هداف الدوري" والتشبيه بالبلدوزر
مصدر من المنتخب لـ في الجول: استبعاد أفشة ومحمد شريف ليس لأسباب طبية أو انضباطية
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